Ancora una vittoria per l'Inter che dopo aver conquistato la Supercoppa ha dato continuità alla striscia positiva e si riprende la vetta della classifica prima dello scontro diretto con la Juventus. Un segnale dato agli avversari che Simone Inzaghi commenta così a Inter TV a fine partita.

È stata una delle partite più sofferte finora?

"Sì nonostante un ottimo primo tempo in cui saremmo dovuti essere più bravi. Avremmo dovuto fare il secondo gol che non abbiamo trovato, sapevamo di poter rischiare contro un'ottima Fiorentina, così come poi è stato".

Su Asllani e Frattesi.

"Sono stati bravissimi, hanno fatto un grandissimo lavoro come tutti quanti. Sarebbe riduttivo parlare solo di loro, ma non avevo dubbi né su Frattesi né su Asllani, si allenano sempre bene. Anche chi è entrato dopo ci ha dato una grossa mano".

L'Inter ha dimostrato di aver interiorizzato carattere, spirito di squadra...

"Assolutamente sì. Grandissimo spirito di squadra, hanno sofferto tutti insieme quando dovevano soffrire, sono stati bravissimi come nelle trasferte di Riyadh. Non dimentichiamo che nel giro di una settimana abbiamo fatto due finali ravvicinate che ci hanno portato via tante energie mentali".

Quanto pesano questi tre punti e quanta testa c'è a domenica. Scontro importante ma non decisivo?

"Vittoria importante ma non decisiva che dobbiamo perseguire e per la quale domani cominceremo a prepararci".

