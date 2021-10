Inzaghi a DAZN: “Le rimonte? Bisogna lavorare, il primo schiaffo dobbiamo darlo noi”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo sul Sassuolo: "Dzeko? La panchina farebbe bene a tutti. Calhanoglu, sono contento"

Una vittoria con la sua impronta, dettata dall'istinto o magari dalla rabbia per quanto stava accadendo in campo. Fatto sta che Simone Inzaghi cambia quattro carte e l'Inter si porta a casa il piatto ricco dal Mapei Stadium superando in rimonta il Sassuolo per 2-1. Questo il commento del tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN: