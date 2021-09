Interspac, venerdì la presentazione dei risultati del sondaggio condotto da IQUII

La società di Cottarelli promuove il seminario sull’azionariato popolare nel calcio dal titolo "Se non ora, quando?"

Interspac S.r.l. promuove "Se non ora, quando?", il seminario sull’azionariato popolare nel calcio in diretta streaming da Milano il 24 settembre a partire dalle ore 10.30. L’evento è organizzato da Q10 Media, sponsor Vedrai S.p.a. e si avvale della cortese ospitalità di Fondazione Catella. Per l'occasione saranno presentati i risultati del sondaggio condotto dal 25 giugno al 18 luglio a cura di IQUII e della sua sport intelligence unit.