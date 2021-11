Interspac, altri 13 Vip diventano soci: capitale sociale ora a quota 67mila euro

Da Ligabue a Bonolis, ogni nuovo socio ha quindi versato una quota pari a 1.000 euro per poter far parte del progetto

I tifosi Vip dell’Inter diventano ufficialmente soci di Interspac, il progetto di azionariato popolare per il club nerazzurro portato avanti dal presidente Carlo Cottarelli. E' quanto appurato da Calcio e Finanza, visionando i documenti ufficiali del 19 ottobre 2021; in 67 hanno quote nella società, con 51 supporter famosi, rispetto ai 56 annunciati, che si sono aggiunti ai 16 iniziali. Hanno fatto il loro ingresso Paolo Bonolis, Enrico Bertolino, Antonella Clerici, Massimo Galli, Peter Gomez, Giancarlo Leone, Luciano Ligabue, Monica Maggioni, Roberto Nicastro, Nicola Porro, Gianni Riotta, Sergio Scalpelli e Rudy Zerbi.