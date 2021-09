Internazionali verso Qatar 2022 – Sei interisti titolari, Dumfries unico in panca

Serata dedicata alle qualificazioni europee a Qatar: 7 i nerazzurri coinvolti

Sei interisti titolari e un panchinaro: questo il quadro che emerge spulciando le distinte delle partite valide per le qualificazioni europee a Qatar 2022 di scena stasera in giro per il vecchio continente. L'unico che siederà in panchina, almeno dall'inizio, è Denzel Dumfries che potrà ammirare l'affascinante duello tra il compagno di squadra Stefan de Vrij e il norvegese Erling Haaland. Confermati dal via gli altri nerazzurri: Edin Dzeko, da capitano, guiderà la sua Bosnia nella sfida al limite del proibitivo contro la Francia campione del mondo; Hakan Calhanoglu veste la dieci per ispirare la Turchia nella sfida con Montenegro. Nessuna sorpresa neanche nelle fila croate, Brozovic e Perisic con la fascia al braccio dal 1' in Russia, e in quelle slovacche, con Milan Skriniar nel cuore della difesa anti-Slovenia.