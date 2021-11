InterNazionali – Paraguay-Cile, ancora titolari i due nerazzurri Vidal e Sanchez

Tutto confermato rispetto alle probabili dell'undici cileno, entrambi gli interisti in campo dal 1' minuto

Tutto pronto ad Asunción, dove tra poco meno di un’ora il Cile scenderà in campo contro il Paraguay per la sfida valida per le Qualificazioni al Mondiale. Dopo gli ennesimi elogi rivolti ieri in conferenza stampa al NiñoMaravilla, Lasarte schiera dal primo minuto entrambi i nerazzurri, Vidal e Sanchez, a sua disposizione.