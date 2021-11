InterNazionali – La Croazia di Perisic e Brozovic ai Mondiali: 1-0 alla Russia

I due nerazzurri non conoscono riposo: entrambi in campo per tutta la partita

A Spalato va in scena il big match del Gruppo H tra Croazia e Russia, prima del fischio d'inizio rispettivamente seconda e prima del girone di qualificazione al prossimo Mondiale separate da due punti di differenza. Alla fine a spuntarla è la selezione di Zlatko Dalic, che strappa il sorpasso in classifica in extremis con l'1-0 frutto dell'autogol di Kudrjašov al minuto 81 che vale il primo posto. La Croazia si qualifica cosi al Mondiale in programma in Qatar nel 2022. Fanno festa anche gli interisti Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, in campo per 90' nel match di oggi pomeriggio.