Non solo quelli dei tantissimi tifosi, tra i vari commenti nel post Instagram con con cui Sportcover, l'agenzia che cura gli interessi di Marcus Thuram, ha annunciato l'arrivo all'Inter del proprio assistito spunta anche quello di Javier Zanetti. Semplice e diretto il messaggio del vicepresidente, un "Benvenuto nella nostra famiglia" corredato da cuori nerazzurri per far sentire il francese subito a casa nel club dove ha firmato un contratto di 5 anni.