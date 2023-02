Visita speciale oggi all'headquarter interista, in viale della Liberazione, a Milano. A due giorni dal sentitissimo derby di Milano contro il Milan, si è presentato nella sede del club Marco Materazzi, come si può notare dal video postato su Instagram: "Abbiamo scritto la storia", il messaggio che accompagna l'immagine della linea del tempo nerazzurra in cui sono segnati i vari trofei vinti nel periodo in cui Matrix ha vestito la maglia della Beneamata.