Dal Regno Unito rimbalza una notizia curiosa che riguarda l'Inter: al club nerazzurro è arrivata infatti una proposta di sponsorizzazione da parte di My.Club, noto portale per adulti, intenzionato a versare nelle casse di Viale della Liberazione la bella somma di 100 milioni di euro fino al 2029 per diventare il main sponsor. My.Club ha già creato un account esclusivo proprio all'Inter, con un messaggio che recita: "Questa pagina e questa maglietta sono assicurate in esclusiva per quella che probabilmente è la migliore squadra di calcio d'Europa". La proposta include anche la possibilità di caricare contenuti esclusivi per i propri fan a un canone mensile fisso e ai tifosi di poter potenzialmente interagire con giocatori o leggende del club con sessioni di Q&A. Mike Ford, vicepresidente di My.Club, ha spiegato: "Qui ci occupiamo di penetrare nuovi settori. Proprio come i giocatori dell'Inter infilano le loro palle in spazi ristretti, in area e poi segnano, stiamo cercando di fare lo stesso".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE