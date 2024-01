La mossa tattica di Simone Inzaghi di schierare tre attaccanti contemporaneamente, per assaltare l'area del Verona alla ricerca del 2-1 dopo il pari di Thomas Henry, potrebbe essere riproposta in futuro anche dal 1'. A parlare della possibilità è lo stesso tecnico piacentino, stuzzicato sul tema da Inter TV nell'intervista della vigilia di Monza-Inter: "Con il Verona ho cambiato nell'ultimo quarto d'ora, con tre attaccanti in campo tutti insieme. L'ho utilizzata come opzione in quel momento, ma un domani potrà anche essere una soluzione", le parole dell'ex Lazio,