Inter-Empoli, Monday Night match della 19esima giornata di Serie A, sarà l'occasione per i tifosi nerazzurri di salutare per la prima volta i supercampioni d'Italia dopo il trionfo di Riyadh nel derby contro il Milan. L'appuntamento lo ha dato la Curva Nord Milano, dando precise indicazioni a tutti quelli che vorranno partecipare alle celebrazioni fuori da San Siro, a due ore e quarantacinque minuti dal fischio d'inizio: "LUNEDI PASSAGGIO D’ONORE, TUTTI SOTTO LA NORD!!! - si legge sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord' -. Ci hanno donato una vittoria che vale una stagione, lunedì è il giorno per accoglierli come meritano dei … Campioni d’Arabia. Dalle 18 invitiamo tutti i tifosi interisti a disporsi con le proprie bandiere ai lati della strada nel tratto tra la rotonda di via Caprilli e il cancello d’entrata del pullman come già fatto in occasione delle recenti celebrazioni. Invitiamo tutti a non invadere la strada per consentire il passaggio del pullman e permettere a tutti di salutare la squadra al suo arrivo. AVANTI INTERISTI, ONORIAMO I CAMPIONI !!!".