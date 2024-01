Non trova conferme ufficiali l'indiscrezione di mercato lanciata ieri dal quotidiano portoghese Record, secondo cui Piero Quispe, centrocampista classe 2001 peruviano, è finito nel mirino dell'Inter, che si sarebbe già portata avanti prenotandolo in caso di addio al Pumas. "Non ne so nulla, a dire il vero, il club non mi ha informato di nulla al riguardo - ha spiegato Jhonatan Cordova, l'agente del ragazzo, parlando in esclusiva a Sportitalia -. Lui è concentrato sul Pumas, nel continuare a crescere. Il 14 ci sarà la prima partita stagionale e spera di poter già avere minuti a disposizione. È un anno speciale perché ci sarà la Copa America, spero che possa essere fra i convocati e credo che andrà così. Io lo vedo al Pumas per questa stagione, per i prossimi mesi. Ha 3 anni di contratto. Poi nel calcio tutto può succedere e non sappiamo cosa accadrà domani".

Il presente è chiaro, il futuro ancora tutto da definire, anche se per il suo procuratore Quispe ha le carte per fare tanta strada nel mondo del calcio: "Da quando lo conosco ho la certezza che continuerà a crescere arrivando a giocare nei campionati più importanti del mondo, non ho alcun dubbio su questo. Potrà giocare ovunque - Italia, Inghilterra, Spagna - ma dovrà lavorare molto per questo. Per essere completo, aggiungere ciò che manca al suo bagaglio. Il Messico è la tappa giusta per il salto ad un Lega ancora più importante in Europa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!