Inter su Onana: il portiere non lascerà l’Ajax in questa finestra di mercato

L'olandese NOS conferma la permanenza del portiere camerunese ad Amsterdam: ritorno in campo a inizio novembre?

André Onana non si muoverà da Amsterdam, almeno fino a gennaio. Il portiere camerunese, che sta scontando una squalifica per doping, ha il contratto in scadenza con l'Ajax, ma non si trasferirà in questa finestra di mercato come assicura NOS. A confermarlo alla testata olandese è lo stesso agente Botines, a meno di clamorosi colpi di scena in quest'ultimo giorno di mercato.