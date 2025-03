Arda Guler titolare in Real Madrid-Leganes. Carlo Ancelotti ha deciso di dare fiducia al fantasista turco, accostato sul mercato all'Inter nelle ultime settimane, dopo la sosta nazionali.

Guler è chiamato così a sfruttare la chance per cercare di convincere il Real Madrid a puntare ancora su di lui in questo finale di stagione e nella prossima. Durante la sosta nazionali, il connazionale Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni su di lui, augurandosi che possa trovare più spazio per mostrare il suo talento. L'Inter resta alla finestra.