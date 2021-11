Inter-Spezia, buone notizie per Inzaghi: Vidal e Sanchez tornano in gruppo

I due cileni hanno lavorato con il resto dei compagni nell'allenamento mattutino ad Appiano Gentile

Dopo il successo contro il Venezia, l'Inter si prepara per scendere in campo a San Siro nella gara di mercoledì 1 dicembre alle 18:30 contro lo Spezia dell'ex Thiago Motta. Oggi la squadra si è ritrovata per un allenamento mattutino e per Simone Inzaghi arrivano buone notizie dall'infermeria: dalle foto pubblicate su Inter.it si nota infatti il ritorno in gruppo di Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Stando agli indizi, i due cileni dovrebbero quindi tornare a disposizione del tecnico piacentino per il turno infrasettimanale.