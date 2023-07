Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sul nostro canale Youtube e sulle nostre pagine Facebook e Twitch. Lo SPECIALE MERCATO con le ultimissime news di calciomercato: Frattesi è sbarcato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, mentre il club nerazzurro blinda Bastoni e Calhanoglu. E non finisce qui: l'Inter è pronta all'offensiva per Lukaku e tratta con il Manchester United per la cessione di Onana. La pista Samardzic resta in piedi? Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).