Mentre in Viale della Liberazione si pensa, in questi minuti, a suggellare il rapporto con Raffaele Di Gennaro, che torna all'Inter come terzo portiere, Yann Bisseck è pronto alla sua nuova avventura milanese. Il ventiduenne tedesco è al momento all'aeroporto di Düsseldorf, dove a breve prenderà l'aereo per l'Italia. Il difensore si sottoporrà, come da routine, alle canoniche visite mediche prima di firmare con i nerazzurri. Firma che secondo Gianlucadimarzio.com dovrebbe arrivare entro le prossime 48 ore.

