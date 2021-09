TS – Post Handa: Onana in pole, idea Leno a zero. Occhi su Meret e Cragno

Tutto lascia pensare che l'Inter cercherà di portare a Milano un nuovo portiere

Raffaele Caruso

Non è stato un avvio di stagione esaltante per capitan Handanovic: il portiere sloveno si è reso protagonista a Verona di un errore grossolano che per fortuna non è costato caro alla squadra di Inzaghi. Il suo futuro - riporta Tuttosport - è tutto da chiarire.

Il contratto di Handanovic infatti scade nel 2022, nei mesi scorsi si era parlato di un prolungamento fino al 2023, ma i discorsi si sono fermati: il rinnovo non è da escludere, l'Inter potrebbe valutare per lui un futuro alla "Buffon" come vice esperto e molto dipenderà dal rendimento stagionale.

Tutto lascia pensare che comunque l'Inter cercherà di portare a Milano un nuovo portiere. Sfumato Musso, passato all'Atalanta, il primo nome sulla lista è quello di Onana, in scadenza di contratto con l'Ajax. Tra i parametri zero occhi anche su Leno dell'Arsenal, mentre in Italia piacciono sempre Cragno e Meret.