Ci ha pensato Lautaro all'88' (con l'aiuto di Osorio) a evitare all'Inter la figuraccia e l'eliminazione in Coppa Italia ad opera del Parma. Con un gran tiro dal limite il Toro non ha lasciato scampo a Buffon facendo 1-1 quando ormai la partita sembrava avviata verso il più trieste e imprevedibile degli epiloghi. Ma non è stata una bella Inter, nonostante tutto: il secondo tempo non è stato meglio del primo. Inter sicuramente più intraprendente, ma sempre priva di idee e mai capace di imprimere al match l'accelerata giusta. Pochissimi rifornimenti agli attaccanti, poche le giocate.