Nuovo pareggio in rimonta per l’Inter di Simone Inzaghi, che al cospetto dell’Olympique Lione dà una nuova dimostrazione di caparbietà riuscendo a rimontare un doppio svantaggio così come avvenuto contro il Monaco. Vediamo chi si è disimpegnato meglio e chi invece si è dimostrato da rivedere nella serata di Cesena.

UP

ONANA – L’osservato speciale della serata, l’uomo la cui assenza nelle ultime due uscite amichevoli aveva destato già qualche timida sollevazione. Invece Simone Inzaghi sa bene quello che fa: lo mette tra i pali dall’inizio e l’ex Ajax ha modo di sfoggiare tutte le sue qualità. A volte forse un po’ troppo self confident palla al piede, ma che belli i lanci per Romelu Lukaku. E anche guardando al suo lavoro di portiere sfodera una performance da applausi, con tanto di gemma finale col gran riflesso sul colpo di testa di Moussa Dembélé.

DIMARCO – D’accordo, Tete sulla sua corsia fa il diavolo a quattro e in fase di non possesso denuncia qualche difficoltà. Ma sembra da subito quello dalle idee più chiare: coi suoi palloni in mezzo crea puntualmente scompiglio nell’area transalpina, sua la parabola per il colpo di testa vincente di Lukaku. E che peccato per quel gol sfiorato per pochi centimetri. Se Inzaghi voleva conferme sull’affidabilità del ragazzo anche da esterno sinistro, si può dire che stasera torna a casa soddisfatto.

LUKAKU – ‘La potenza è nulla, senza controllo’, recitava un azzeccatissimo claim pubblicitario di qualche anno fa amato anche dai tifosi interisti. E di potenza lui dimostra da subito di averne tanta, visto come rulla i difensori avversari non appena provano ad ostacolarlo. Ma non sempre riesce ad abbinare la precisione nella conclusione e nei controlli. Ma il gol cercato e trovato con tutta la rabbia possibile, e i richiami continui ai compagni e anche alla folla presente, fanno capire che Big Rom non ha dimenticato come si diventa leader di questo gruppo. E di un ambiente intero.