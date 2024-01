Possibili novità per il futuro Valentin Carboni. Il suo nuovo agente, Alessandro Moggi, è entrato pochi minuti fa nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione, come testimoniato dal video di TMW.

Nelle scorse ore l'ad del Monza, Adriano Galliani, aveva rassicurato sulla sua certa permanenza del trequartista in Brianza fino al termine della stagione mentre dall'Argentina rimbalzavano voci sull'interesse del West Ham. In Italia c'è invece chi non esclude un ritorno anticipato in nerazzurro. Insomma, la situazione è in evoluzione.

