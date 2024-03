"C’è un sogno da conquistare. Per noi e per loro". Aveva detto Federico Dimarco dopo la struggente sconfitta di Madrid valsa l'addio alla Champions, e qualche giorno prima di Inter-Napoli. Con sudore, sangue e parte di cuore e anima lasciati in Spagna, tra gli amari scogli sui quali si è infranto il sogno di continuare a provare le emozioni della scorsa stagione, la ferita ma non tramortita Inter di Simone Inzaghi rialza la testa sotto gli occhi del suo popolo grato e caldissimo anche oggi nel primo incontro dopo la funesta trasferta iberica, gioca una gran partita contro un buon Napoli ma si lascia beffare nell'unico momento di leggerezza concessosi e incespica in un pareggio che non mette a rischio nulla, se non la possibilità di tornare ad alzare la voce schiarendosela. Un pari che fa legna nell'ampio bottino nazionale portato fin qui in cascina, ma che sa di due punti persi più che di un punto guadagnato.

Banco di prova che si può parzialmente dire superato quello della capolista italiana che per quanto colpevole di non esser riuscita a mantenere il vantaggio, spazza quantomeno il timore di molti del contraccolpo psicologico post-Madrid e torna a gestire, reagire e picchiare al momento propizio. "Dovremo fare una grande partita per portare a casa i tre punti" ha detto Matteo Darmian prima di affrontare i campioni d'Italia in carica, parola egregiamente mantenuta dall'esterno tuttofare di Simone Inzaghi che sul concludere del primo tempo firma il tabellino, mette il risultato sull'1-0 e rischia di portare ai tre punti i suoi, prima di commettere un'eccezionale quanto letale 'negligenza' che porta al corner sul quale nasce il gol del pari di Juan Jesus.

Gol che i nerazzurri trovano dopo una paziente e serena gestione di una partita che mantiene sempre su un filo che ammaestra a suo piacere, eccezion fatta per gli imprevisti imposti da riflessi e guantoni di Meret, salvifico più di un paio di volte per i suoi e ancora una volta in forma smagliante contro i nerazzurri, e da quel calcio piazzato che vale l'unico vero pericolo corso dalla squadra di casa che però paga caro rispetto a ciò che s'aspettava e meritava dopo una partita condotta con superiorità dal primo fino all'ultimo dei 93 minuti che La Penna ha deciso di smorzare in piena ripartenza nerazzurra che contro il fischietto di Roma ha il diritto di recriminare qualcosa.

