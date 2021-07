Inter-Nandez, Capozucca ammette: “Se l’offerta sarà congrua, andrà via”

Il direttore sportivo dei sardi conferma la trattativa in corso con il club nerazzurro per il classe '95

Sono giorni caldi sull'asse Cagliari-Milano, con il nome di Nahitan Nandez al centro dei discorsi. In diretta sulle frequenze di Radio Sky Lab, Stefano Capozzucca ha fatto il punto sul futuro del centrocampista uruguaiano, corteggiato con insistenza dall'Inter: "Ci sono delle discussioni in corso con il club nerazzurro. Se l'offerta sarà congrua, Nandez andrà via" le parole del direttore sportivo rossoblu riportate da Tuttocagliari.net.