Domani sera, per Inter-Monza , 30esima giornata di Serie A, sono attesi oltre 73mila spettatori a San Siro. Restano in vendita gli ultimi biglietti, con prezzi a partire da 10 euro per il terzo anello, acquistabili su inter.it/tickets.

I cancelli della Scala del Calcio saranno aperti dalle 18.30 e l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. "Ad eccezione degli ingressi 2, 3 e 10, obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code. Le biglietterie saranno aperte per le operazioni di assistenza e per la vendita degli ultimissimi tagliandi", si legge su Inter.it.

