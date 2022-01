Inter-Milan, assalto ai biglietti gratis per San Siro grazie ai ‘fan rewards’

Grazie ai fan token nerazzurri, già due giorni fa tutti i biglietti messi in palio per il derby sono stati riscattati

Tra le varie modalità che i tifosi dell'Inter hanno avuto a disposizione per accaparrarsi i biglietti per il derby di sabato, si prendono il loro posto i fan token, ormai diventati una sorta di must per le operazioni di coinvolgimento della tifoseria. Lo ricorda anche la Gazzetta dello Sport: grazie al sistema dei 'fan rewards', secondo il quale si accumulano dei punti esperienza tramite giochi e pronostici lanciati sulle piattaforme, incrementando i propri Ssu, di settimana in settimana, con un po’ di costanza si può arrivare a spenderli per ottenere in cambio uno dei premi a scelta nella lista dedicata. I più ambiti sono i Vip ticket per lo stadio.