Niente trasferta a San Siro per i residenti a Lecce e provincia. Il Prefetto di Milano, Renato Saccone, su raccomandazione del Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive, ha infatti stoppato la vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita in programma alle 18 di domenica tra i pugliesi e l'Inter. Alla base della scelta il timore di scontri tra tifoserie, una decisione che ha scatenato il malumore della società salentina che ha mostrato il suo disappunto con la seguente nota.

"L'U.S. Lecce esprime il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal Prefetto di Milano, che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter - Lecce ai residenti di Lecce e provincia.