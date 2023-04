San Siro esplode al minuto 27 quando Henrikh Mkhitaryan conclude una splendida azione innescata dal recupero di Danilo D’Ambrosio e culminata con la giocata di Marcelo Brozovic, ma pochi istanti dopo l’urlo viene strozzato dalla segnalazione del fuorigioco di Joaquin Correa da parte del VAR. Dopo due giri di lancette, al primo vero tiro in porta, la Lazio punisce l’errore della difesa nerazzurra, nello specifico di un Francesco Acerbi totalmente assente dal match quest'oggi, con il solito Felipe Anderson. La sintesi di questo primo tempo è tutta qui: l’Inter dilaga nel gioco e nelle occasioni sprecando molto, la Lazio rimane lì sorniona e quando può punisce. Trama di un film, purtroppo, riproposto nella sala di un Meazza attonito. Castigo eccessivo per una delle Inter migliori viste forse in questa stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!