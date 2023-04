Un'azione improvvisa, forse anche improvvisata, ma alla fine azione d'autore: questa la dinamica del vantaggio dell'Inter, frutto di un pallone messo in mezzo da Nicolò Barella che trova l'inserimento che forse non ti aspetti, quello di Federico Dimarco che raccoglie e calcia in maniera beffarda mandando al bar Mattia Perin praticamente dal dischetto del rigore. Rete del vantaggio che certifica una prevalenza nerazzurra importante per tutta la prima parte del primo tempo, prima che la Juve provi ad uscire dal guscio infastidendo però André Onana con la sola conclusione dalla distanza di Filip Kostic. Anzi, è sempre l'Inter a creare le occasioni più interessanti in particolare con un Lautaro Martinez che cerca la rete in modo quasi ossessivo, ma sin qui ha avuto poca fortuna. Primo tempo significativo per la squadra di Simone Inzaghi, che nel complesso si è fatta preferire.

