Lunedì da capolista per l'Inter di Simone Inzaghi che si risveglia ancora una volta in testa alla classifica dopo aver battuto 1-0 la Juventus nel big match di ieri a San Siro. Una prestazione e una vittoria che confermano l'assoluto dominio in Italia della squadra nerazzurra, trascinata da un Pavard monumentale.