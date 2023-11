Dopo l'allenamento di questa mattina, l'Inter comincia l'operazione Salisburgo: da qualche minuto, infatti, la comitiva nerazzurra con in testa Alessandro Antonello, Javier Zanetti e Beppe Marotta ha raggiunto l'aeroporto di Malpensa, da dove prenderà fra qualche minuto il volo per l'Austria. Dopo i tre dirigenti, è arrivato il pullman con la squadra. Nel mezzo dovrebbe esserci anche Denzel Dumfries, che ha saltato la rifinitura odierna per un affaticamento. L'olandese dovrebbe essere regolarmente convocato, starà a Simone Inzaghi sciogliere in queste ore le riserve sul suo impiego.

