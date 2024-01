Dopo settimane di silenzio sull'argomento, Thomas Zilliacus, l'imprenditore miliardario finlandese indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti dell'Inter, è tornato ed esprimersi sulla situazione societaria dei nerazzurri, in particolar modo commentando una notizia relativa alla scadenza del prestito che il fondo americano Oaktree ha concesso a Suning: "L’ho detto tante volte e lo ripeterò: i grandi club sono istituzioni che poggiano sulle spalle dei tifosi - il suo messaggio postato su X - I proprietari sono custodi per un periodo limitato, il cui compito è prendersi cura del club nel miglior modo possibile. Ricordiamolo tutti".

I have said it many times and will repeat it. Big clubs are institutions resting on the shoulders of the fans. Owners are caretakers for a limited time only whose job it is to take care of the club in the best possible way. Let's all remember that.