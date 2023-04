Ai box dopo l'intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare dello scorso 19 aprile, Milan Skriniar si è goduto da spettatore privilegiato la vittoria dell'Inter sulla Juve che è valsa la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Lo slovacco, dopo il triplice fischia, ha esultato sui social repostando il messaggio del club nerazzurro 'Oh Rome, here we go again", aggiungendo tanto di emoticon dei bicipiti in flessione.