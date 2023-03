Maglia speciale per l'Inter nella gara di questa sera contro lo Spezia, in programma allo Stadio Picco alle 20.45. I ragazzi di Inzaghi andranno in campo con la prima maglia sulla quale ci sarà "un dettaglio in più" come fa notare il club attraverso i social. "Im 115 years" si legge in dorato sotto lo stemma, una 'piccola' aggiunta sulle t-shirt per celebrare il 115esimo anno dalla fondazione del club, fondato il 9 marzo 1908.