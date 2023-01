I preamboli sono di quelli belli: dopo tre minuti, Lautaro Martinez trova il pertugio tra sei difensori per beffare Lorenzo Montipò e portare in vantaggio l'Inter. Sembra il preambolo ad una serata di quelle importanti, invece i nerazzurri decidono di mettersi a velocità di crociera senza rischiare troppo ma lasciando molto spazio all'iniziativa dell'Hellas Verona, che comunque non impensieriscono più di tanto André Onana.