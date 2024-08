Dopo Taremi e Zielinski le scelte della dirigenza e della proprietà dell'Inter dividono il mondo nerazzurro. Il mercato potrebbe chiudersi con l'arrivo di Palacios in difesa, ma i tifosi sognano un colpo in attacco in caso di partenza di Satriano e Correa. Si poteva fare di più? Cosa manca a Inzaghi per avere una rosa completa?