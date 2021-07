Inter su Clauss: “Se si fa avanti un club che gioca in Champions, ci penso”

Il francese parla del suo futuro: "Non mi interessano le voci finché non ci sarà un'offerta concreta"

Rivelazione della scorsa Ligue 1, tanto da essere stato votato miglior terzino destro del torneo, Jonathan Clauss non ha in progetto di lasciare il Lens in questa sessione estiva, a meno di offerte irrinunciabili che darebbero un'ulteriore sterzata alla sua carriera. "Non dimentico il Lens, anzi", ha spiegato a La Voix des Sports il classe '92 di Strasburgo, accostato anche a Inter ed Everton .

"Non voglio andarmene, ma se un club che gioca la Champions si interessa a me, dovrò necessariamente pensarci - ammette -. Sono sempre stato chiaro con tutti: finché non avrò un'offerta sul tavolo, la cosa non mi interessa perché mi deconcentrerebbe. Il giorno in cui ci sarà da discutere davvero, lo faremo col presidente e con il mio entourage. Non mi interessa andare via semplicemente per aumentare il mio conto in banca. Non mi aspettavo così tanto già qui al Lens".