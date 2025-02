Jhon Lucumí è uno dei tanti nomi che sono stati accostati dai media all'Inter per la difesa di domani, visto che è molto probabile che il reparto in estate subirà non poche modifiche. Rumors di mercato che il suo agente, Simone Rondanini, ha commentato così a Sportitalia.it: "Inter e Real? Queste voci testimoniano il riconoscimento del suo talento a livello internazionale. Ovviamente, trasferimenti di tale portata dipendono da molti fattori, tra cui le esigenze delle squadre interessate e le condizioni contrattuali. È normale aver piacere anche solo a leggere l’interesse di grandi club perché indica che è monitorato attentamente nel panorama calcistico europeo per la stagione che sta facendo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!