Nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per Roma, dove domani sera è in programma la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, Edin Dzeko si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio destro. Stando a quanto filtra, però, la situazione non preoccupa Inzaghi: non si tratta di infortunio, il Cigno sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro la Viola.

