Un post serioso e uno scherzoso. Danilo D'Ambrosio ha celebrato la vittoria larga dell'Inter sul Verona, la sua 150esima in nerazzurro in tutte le competizioni, pubblicando su Instagram il messaggio 'Avanti così' e una story scherzosa in cui prende in giro Brozovic per il "Grande assist' che in realtà è stato un semplice appoggio laterale per il missile terra aria di Hakan Calhanoglu.