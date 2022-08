HANDANOVIC 6 - Quello che prova a rovinargli la serata più spesso è Dessers, al quale lo sloveno si oppone tre volte, con la prima chiusura giudicabile intervento più importante. Al resto pensano i suoi centrali. Poi, allo scadere, il solito tiro che lo lascia di stucco. Quello di Okereke sarà anche un bel gesto tecnico, ma almeno il tentativo di parata per la platea...

SKRINIAR 6,5 - Probabilmente vedremo la sua versione migliore quando sarà al meglio della condizione psicofisica, si spera già per il derby. Intanto fa la sua parte senza troppi patemi, gli tocca spesso affrontare Okereke ma gli concede poco. Si giova del supporto tattico di un De Vrij sempre ben posizionato e quando ha spazio cerca gli ispirati Dumfries e Barella.

DE VRIJ 6,5 - Che sia in un momento di grande forma non lo si scopre ora, finora è stato l'unico del pacchetto difensivo a fare sempre il proprio dovere. Anche contro la Cremonese, contro un avversario tosto come Dessers, fa la voce grossa nel proprio tempio tra anticipi, spallate e colpi di testa robusti. Qualche imprecisione veniale che non ne inficia il giudizio.

DIMARCO 6,5 - Parte braccetto sinistro, ma le posizioni sono mero tatticismo perché rispetto a Darmian, che gli copre le spalle, è lui a salire più spesso entrando talvolta anche dentro il campo. Sfiora un golazo su punizione in apertura, poi intuisce lo schema da corner dei grigiorossi e dà il la al contropiede che porta l'Inter in vantaggio. Non benissimo sullo stacco in area di Aiwu. Riscatta comunque la serataccia romana con una prova di qualità e personalità. DAL 72' D'AMBROSIO 6 - Dà fiato allo stremato Dimarco e aggiunge cemento alla difesa, dando a Darmian anche la possibilità di cercare l'avventura davanti seppur per pochi minuti.

DUMFRIES 6,5 - Molto partecipativo, sta bene fisicamente e vuole essere coinvolto dai compagni, chiedendo loro di servirlo anche sulla corsa, nonostante un Quagliata che fa di tutto per soffocarne l'esuberanza atletica. Bel feeling con Barella, con il quale si cerca spesso e condivide le mattonelle in campo. Un'altra prova di forza. DAL 79' BELLANOVA SV.

BARELLA 8,5 - Un cane sciolto, imprendibile e a tutto campo, Aggredisce, protegge il pallone e lo consegna ai compagni senza prendersi un attimo di sosta. Guida la ripartenza che porta alla rete del vantaggio, fa perdere continuamente le sue tracce ai centrocampisti ospiti. Non rifiuta le responsabilità e non c'è uno spazio in cui non pensi di potersi infilare. Ah, forse abbiamo il gol dell'anno e un assist da top 5.

BROZOVIC 6,5 - Lascia a Barella e Calhanoglu i riflettori nella metà campo avversaria, lui da bravo vigilante rimane dietro a controllare che nessuno sbagli spartito. Non si preoccupa di gestire il pallone in zone a rischio e sotto pressione, distribuisce qualche vaffa senza sensi di colpa e dirige l'orchestra senza strafare. DAL 72' ASLLANI 6 - Non ha la facilità di smarcamento di Brozovic, per quella bisogna farne di chilometri. Una ventina di minuti di buon rodaggio per situazioni magari più complicate.