Inter-Correa, domani le firme ad Appiano: Inzaghi spera di averlo col Verona

Corsa contro il tempo per rendere disponibile il Tucu in vista della trasferta del Bentegodi di venerdì

Domani sarà il giorno delle firme di Joaquin Correa con l'Inter. Come riferisce Gianlucadimarzio.com, il tutto si svolgerà ad Appiano Gentile, dove per la squadra nerazzurra è previsto l'allenamento mattutino prima della partenza per Verona. Compatibilmente con gli aspetti burocratici, la speranza di Simone Inzaghi è di avere a disposizione il Tucu per la seconda giornata di campionato contro l'Hellas.