Inter, cominciate le visite mediche di Gosens all’Humanitas di Rozzano

Il laterale mancino tedesco sta completando l'iter classico prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2026

Sono cominciate in questi minuti le visite mediche all'Humanitas di Rozzano di Robin Gosens, che in precedenza era stato al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Il laterale mancino tedesco sta completando l'iter classico prima di recarsi in sede per apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter fino al 2026.