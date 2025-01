Torna alla vittoria l'Inter U20 di Andrea Zanchetta che dopo le due brucianti sconfitte in campionato contro Roma e Juventus torna al successo in Coppa Italia. Vittoria che consegna ai nerazzurri i tre punti e la qualificazione ai quarti di finale alla fine di una battaglia che vede la squadra di casa trionfare con un solo gol che basta a battere un Bologna che nel secondo tempo soprattutto ha dato parecchio filo da torcere ai nerazzurri, tenuti in piedi da un immenso Alessandro Calligaris, non a caso rising star della gara insieme al compagno Aymen Zouin, reo solo di non aver trovato la porta, ma rivelatosi inesauribile fonte di energie e spinte per la squadra di Zanchetta. Nota di merito anche al marcatore di giornata Matteo Venturini e ai vari Giacomo De Pieri e il rientrante Gabriele Garonetti.

Indichiamo di seguito chi si è distinto maggiormente in questa sfida, scegliendo la rising star, ovvero il miglior giocatore dell'incontro, e gli altri due che si sono distinti in positivo. Una sola la nota stonata del pomeriggio da segnalare.

RISING STAR

AYMEN ZOUIN - L'esterno marocchino non segna ma si impone come vera e propria piaga, più che spina, nel fianco per la difesa della squadra ospite, costretta costantemente a fare su e già alla ricerca di un contenimento del classe 2006, oggi più in forma che mai. Fa letteralmente ammattire Pukko e mette in mezzo sempre palloni invitanti, andando alla ricerca continua di soluzioni per i compagni.

ALESSANDRO CALLIGARIS - Prova eccelsa dell'estremo difensore di Zanchetta, sempre attentissimo e reattivo sulle incursioni e i tentativi dei rossoblu. Al primo tempo da spettatore non pagante, ad eccezione di un grande intervento su Ravaglioli, alterna una seconda frazione di gioco di sole luci e nessuna ombra: è lui a tenere in piedi il vantaggio dell'Inter. Immenso.

UP

MATTEO VENTURINI - Torna al gol e trova il suo secondo score stagionale, riuscendo a farlo anche in maniera tutt'altro che banale. Gran bel gol quello segnato oggi dal 2006, oggi risultato perlatro presenza importantissima in mezzo.

GIACOMO DE PIERI - Come Zouin, anche il 30 nerazzurro non trova la rete, ma quando parte semina il panico nella difesa ospite che quasi mai riesce a contrastarlo né a fermarlo. Entra nell'azione del gol e per poco non trova anche il gol. Gasolina.

GABRIELE GARONETTI - Dopo mesi di stop torna in campo e dopo una lunghissima assenza, fornisce una prova parecchio importante dando sicurezza in mezzo alla difesa. Zanchetta ritrova una pedina importantissima tra i centrali dopo aver spremuto Re Cecconi e Maye.

DOWN

THOMAS BERENBRUCH - Unica vera nota negativa del pomeriggio la sua condizione fisica non smagliante, che lo rende poco presente nell'azione. Venturini e anche il deb Cerpelletti lo supportano bene in mezzo.

