Buona la prima per Yann Bisseck, all'esordio da titolare con l'Inter nella delicata trasferta di Champions League contro il Salisburgo.

Il tedesco, che ha ben figurato nella vittoriosa tappa in Austria che ha permesso ai nerazzurri di volare agli ottavi in anticipo di due giornate, esprime tutta la sua soddisfazione attraverso Instagram: "La prima volta dall'inizio e in Champions League. Ottima gara della squadra e una grande vittoria", si legge nel post dell'ex Aarhus.

