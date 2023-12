Il sorteggio di Nyon che oggi ha stabilito il quadro degli ottavi di Champions League è andato 'complessivamente bene' per le italiane, secondo Paolo Condò. Che nell'analizzare gli abbinamenti delle nostre rappresentanti sul palcoscenico più importante d'Europa, si è espresso così sul doppio incrocio dell'Inter, che se la vedrà con un avversario tosto come l'Atletico Madrid dell'ex Cholo Simeone: "Soltanto la Lazio ha pescato una delle tre durissime, ovvero il Bayern Monaco -. ha spiegato il giornalista di Sky Sport -.

C'era opzioni più accessibili come quelle capitate a Inter e Napoli (Atletico e Barcellona, ndr), ma non parliamo assolutamente di turni facili. Non sono sfide impossibili".