L’Inter è tornata ad allenarsi oggi in vista della gara contro la Fiorentina di domenica sera. Hanno preso parte all’intera seduta di allenamento con il gruppo sia Denzel Dumfries che Alessandro Bastoni, che possono dunque considerarsi a completa disposizione di Simone Inzaghi per il match contro i Viola.

Da segnalare anche un aggiornamento relativo a Nicolò Barella, che oggi si è allenato a parte. Non c’è alcun problema fisico dietro questa scelta da quanto risulta a FcInterNews, ma semplicemente la volontà di gestire le energie di uno dei calciatori più utilizzati dell’intera rosa nerazzurra, sfruttando anche la sua assenza per squalifica domenica. Per lui dunque previsti alcuni giorni di lavoro personalizzato per poi tornare a pieno regime per lo scontro diretto con la Juventus del 4 febbraio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!