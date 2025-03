In attesa che l'Inter di Simone Inzaghi scenda in campo alle 18.45 al De Kuip di Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord, la dirigenza dei campioni d'Italia è arrivata da poco al consueto pranzo UEFA pre-gara durante il quale le due società si incontrano per il simbolico appuntamento all'insegna del Fair Play. Presenti dell'Inter, il presidente Beppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti.

