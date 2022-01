Inter a Bergamo senza la Curva Nord: gli ultras confermano la loro assenza

L'annuncio sulla apgina Facebook 'L'Urlo della Nord': "La nostra fede impregnerà l'animo di chi scenderà in campo"

Domani, l'Inter non potrà contare sul sostegno del proprio tifo organizzato per il delicato match di campionato al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Attraverso una nota pubblicata sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord', la Curva Nord nerazzurra conferma la propria assenza a causa delle attuali restrizioni. "Siamo altresì certi che la nostra fede possa impregnare ulteriormente l'animo di chi scenderà in campo indossando i nostri amati colori. Dai Inter vinci per Noi!", si legge. Confermato l'appuntamento alle ore 18 di mercoledì per accogliere la squadra in vista dell'impegno di Coppa Italia contro l'Empoli.