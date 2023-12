Il 2023 è stato un anno molto intenso per i tifosi interisti, che oltre al dominio nei derby sono andati a tanto così dal mettere le mani su una Champions League imprevedibile ma che sarebbe stata assolutamente meritata. Nel conto, anche una Supercoppa italiana e una Coppa Italia messe in bacheca e un attuale primo posto in campionato che lascia ben sperare.

Oggi inizia il 2024 e le premesse per essere ancora protagonisti ci sono tutte. L'obiettivo, ovviamente, è la conquista della seconda stella, senza sottovalutare la prima Supercoppa italiana con il nuovo formato e le intenzioni di fare bene in Europa, a partire dal doppio confronto con l'Atletico Madrid. Tanta carne al fuoco, insomma, compreso un futuro societario che quest'anno sarà inevitabilmente più chiaro.

Oggi è il primo giorno dell'anno nuovo ed è legittimo sperare che sia migliore di quello precedente in tutti gli aspetti della vita: salute, lavoro, affetti e, perché no, la propria squadra del cuore. Da parte della redazione di FcInterNews.it, ovviamente l'augurio a ognuno di voi di realizzare le vostre aspettative e di poter festeggiare insieme tanti altri traguardi nerazzurri. Buon 2024!